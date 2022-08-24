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السياسية

الرئيس المؤقت للحزب الحاكم ينفي تدخل الرئيس يون في نظام قيادة الحزب

Write: 2022-08-24 11:50:12

الرئيس المؤقت للحزب الحاكم ينفي تدخل الرئيس يون في نظام قيادة الحزب

Photo : YONHAP News

نفى الزعيم المؤقت لحزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا "جو هو يونغ"، تقريرا إعلاميا ادعى أن الرئيس "يون صوك يول" قد دعا إلى عقد مؤتمر حزبي بشكل مبكر لانتخاب زعيم جديد رسميا للحزب.
وفي تصريحات ادلى بها إلى وكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء، قال "جو" النائب البرلماني لخمس دورات، إن جوهر طلب الرئيس له عند توليه منصبه كرئيس للجنة الطوارئ في الحزب في وقت سابق من هذا الشهر هو أن يمارس قيادته ويحقق الاستقرار في الحزب. ونفى "جو" الادعاء الوارد في التقرير الإعلامي، الذي صدر في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، والذي ادعى أن يون أعرب بقوة عن رأيه بأن يتم عقد مؤتمر للحزب لانتخاب زعيم جديد هذا العام، ووصف ذلك الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن يون أخبره فقط بأنه لا يوجد هيكل يسمح للرئيس بالتدخل في قرارات الحزب وأن لجنة الطوارئ والحزب يتخذان قرارات جيدة من خلال المناقشات. وأقر "جو" بأنه كان هناك اتصال نشط بينه وبين يون، وقال إن لجنة الطوارئ ستضع خططا جديدة وتتخذ قراراتها بناء على آراء غالبية أعضاء الحزب.
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