دول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحث كوريا الشمالية على العودة للمعاهدة

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تسعى الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لحث كوريا الشمالية على العودة إلى المعاهدة الدولية.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنياء أمس الثلاثاء، تم توزيع مسودة وثيقة بين الدول الأعضاء تتضمن نتائج مؤتمر المراجعة العاشر للمعاهدة الجاري حاليا في مدينة نيويورك.وقال التقرير إن مسودة الوثيقة تؤكد أن كوريا الشمالية لا يمكنها أن تحصل على وضع دولة نووية، وأن اجتماع المراجعة الأخير يدعو النظام الكوري الشمالي إلى العودة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وتطبيق بروتوكولات الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع أنشطته النووية.ويذكر أن كوريا الشمالية كانت قد انضمت إلى معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1985، لكنها انسحبت منها في يناير 2003، قبل ثلاث سنوات من إجراء أول تجربة نووية لها. وقد قادت حكومة كوريا الجنوبية جهودا لوضع المحتويات الرئيسية المتعلقة بالأنشطة النووية لكوريا الشمالية لإدراجها ضمن الوثيقة في حالة اعتمادها.