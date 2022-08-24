الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

طائرات عسكرية روسية تنتهك منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

Write: 2022-08-24 11:52:01

طائرات عسكرية روسية تنتهك منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

Photo : YONHAP News

انتهكت عدة طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري في البحر الشرقي يوم أمس الثلاثاء، وقد رد الجيش الكوري الجنوبي بإجراءات تكتيكية قياسية، بما في ذلك دفع طائرات مقاتلة وإصدار تحذير شفهي.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت وكالة "سبوتنيك" الحكومية الروسية للأنباء إن قاذفتين من طراز "تي يو 95 إم إس" قد قامتا برحلة مجدولة فوق البحر الشرقي، مشيرة إلى أن القوات الجوية الكورية الجنوبية حشدت طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" ردا على ذلك.
وأضافت وسائل الإعلام الروسية أن القاذفات من طراز "تي يو 95" كانت برفقة طائرات مقاتلة من طراز "إس يو 30". ولم تقدم روسيا أي إخطار مسبق بهذا الشأن.
وهناك تكهنات بأن تلك التدريبات الجوية الروسية الأخيرة بمثابة احتجاج على إطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية "أولتشي فريدوم شيلد"، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;