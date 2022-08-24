طائرات عسكرية روسية تنتهك منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

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انتهكت عدة طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري في البحر الشرقي يوم أمس الثلاثاء، وقد رد الجيش الكوري الجنوبي بإجراءات تكتيكية قياسية، بما في ذلك دفع طائرات مقاتلة وإصدار تحذير شفهي.وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت وكالة "سبوتنيك" الحكومية الروسية للأنباء إن قاذفتين من طراز "تي يو 95 إم إس" قد قامتا برحلة مجدولة فوق البحر الشرقي، مشيرة إلى أن القوات الجوية الكورية الجنوبية حشدت طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" ردا على ذلك.وأضافت وسائل الإعلام الروسية أن القاذفات من طراز "تي يو 95" كانت برفقة طائرات مقاتلة من طراز "إس يو 30". ولم تقدم روسيا أي إخطار مسبق بهذا الشأن.وهناك تكهنات بأن تلك التدريبات الجوية الروسية الأخيرة بمثابة احتجاج على إطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية "أولتشي فريدوم شيلد"، في وقت سابق من هذا الأسبوع.