رئيس الوزراء يعلن حظر الزيارات إلى مرافق التمريض خلال عطلة تشوسوك

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحظر على الزيارات الشخصية إلى دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل سيظل ساريا خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" القادمة، من أجل منع حدوث المزيد من الإصابات بفيروس كورونا خلال تلك الفترة.وأضاف هان خلال ترؤسه اجتماعا لمقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، اليوم الأربعاء، أنه يأسف لاضطراره للإعلان عن هذا الإجراء، لكنه ضروري لصحة كبار السن في تلك المرافق.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه ستكون أول عطلة تشوسوك منذ ثلاثة أعوام دون متطلبات التباعد الاجتماعي، وأكد على أهمية تطوير الجهود بواسطة الحكومة والهيئات الصحية لتقليل النقاط العمياء في إجراءات الحجر الصحي.كما أشار أيضا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف تحديدا إلى منع انتشار الفيروس خلال عطلة تشوسوك.وشدد رئيس الوزراء على فعالية التطعيم ضد فيروس كورونا، ودعا إلى المشاركة النشطة في برنامج التطعيم المستمر للأطفال والمراهقين.