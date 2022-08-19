معنويات الشركات الكورية تتحسن بشكل طفيف في أغسطس

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تبين أن المعنويات الاقتصادية التي تشعر بها الشركات الكورية قد تحسنت بشكل طفيف نتيجة للانتعاش في ثقة المستهلكين.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ مؤشر معنويات الشركات الكورية 81 نقطة في أغسطس الجاري، بزيادة مقدارها نقطة واحدة مقارنة بالشهر الماضي.وأشار التقرير إلى أن السبب في تحسن معنويات الشركات الكورية يعود إلى انتعاش ثقة المستهلكين رغم انتشار "أوميكرون" متحور فيروس كورونا، والاستمرار في التضخم العالي.وقال التقرير إن مؤشر معنويات قطاع الصناعات التحويلية بلغ 80 نقطة في أغسطس، وهو نفس المستوى للشهر الماضي، فيما سجل مؤشر معنويات القطاع غير التحويلي 82 نقطة، بزيادة مقدارها نقطتان مقارنة بالشهر الماضي.وشهد المؤشر المتوقع لمعنويات الشركات الكورية لشهر سبتمبر القادم زيادة بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 82 نقطة.كما ارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية لكوريا في أغسطس بمقدار 1.5 نقطة مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 99.3 نقطة.