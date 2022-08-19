عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أقل مستوياته في العام الماضي

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سجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي أقل مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1970.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في العام الماضي 260 ألفا و600 بانخفاض مقداره 11 ألفا و800 مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد قد شهد انخفاضا بنسبة بلغت حوالي 10% سنويا خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020، و4.3% في العام الماضي.أما معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية، وهو متوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم امرأة واحدة في حياتها كلها، فقد بلغ 0.81 طفل في العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.03 طفل مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أساس عام 2020.وقال التقرير إن متوسط عمر النساء عند الإنجاب في أغسطس ارتفع بمقدار 0.2 عام ليبلغ 33.4 عام، حيث بلغ متوسط عمر النساء عند إنجاب الطفل الأول 32.6 عام، والطفل الثاني 34.1 عام، والطفل الثالث 35.4 عام.وبلغت حصة الأمهات فوق سن 35 عاما من إجمالي عدد الأمهات اللاتي أنجبن أطفالا، 35%، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بالعام الماضي.