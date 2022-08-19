الحكومة والحزب الحاكم يتفقان على تقديم دعم مالي للشباب

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عقدت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا اجتماعا لبحث القضايا المتعلقة بميزانية حكومة الرئيس "يون صوك يول" للعام القادم.ووصف المشاركون في الاجتماع ميزانية حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" بإنها ميزانية متراخية، واتفقوا على تحويل الميزانية الحكومية إلى ميزانية سليمة، كما اتفقوا على توسيع الدعم المالي الحكومي للضعفاء اجتماعيا وللشباب.وقال "كوان صونغ دونغ" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم إن الشباب الكوريين أصبحوا قلقين من مستقبلهم الغامض بسبب السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومة السابقة بشأن خلق وظائف جديدة والاستقرار في أسعار العقارات، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستقوم بتحويل اليأس لدى الشباب إلى أمل في المستقبل.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تقديم 3 ملايين وون لكل شاب إذا أكمل برنامج البحث عن العمل في الشركات الكبيرة.كما ستقوم الحكومة برفع قيمة الحوافز المقدمة للشركات التي توظف المعاقين، وتقدم 50 ألف وون شهريا للمعاقين ذوي الدخل المحدود.وضمن الجهود الرامية إلى مواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، سيتم تخصيص التكاليف اللازمة لتصميم الأنفاق الخاصة بتصريف مياه الأمطار في ميزانية العام القادم.وطالب الحزب الحاكم الحكومة بتخصيص 120 مليار وون في ميزانية العام القادم لتقديمها لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرة الذين يعانون من صعوبات مالية.وسوف تقدم الحكومة مشروع الميزانية للعام القادم إلى البرلمان يوم الثاني من سبتمبر للحصول على المصادقة عليه.