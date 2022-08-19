رفع سعر المعكرونة سريعة التحضير راميون بنسبة 11.3%

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "نونغ شيم" الكورية للأغذية اليوم الأربعاء أنها ستقوم برفع سعر المعكرونة سريعة التحضير "راميون" بنسبة 11.3% اعتبارا من يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر القادم، وذلك لأول مرة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.وأضافت أنها قررت رفع أسعار الوجبات الخفيفة لأول مرة منذ 6 أشهر، حيث سيتم رفع سعر المعكرونة سريعة التحضير "شين راميون" بنسبة 10.9%، والمعكرونة سريعة التحضير "نوه كوري" بنسبة 9.9%، والوجبة الخفيفة "سيه وو كانغ" بنسبة 6.7%.وأرجعت الشركة السبب في رفع أسعار منتجاتها إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاجها نتيجة للنزاعات الدولية والتضخم منذ شهر أبريل الماضي.كما أرجعت السبب إلى زيادة تكاليف الإنتاج الناجمة عن ارتفاع قيمة المدفوعات للشركات المتعاونة منذ الربع الثاني من هذا العام.وبهذا أصبح هناك احتمالٌ بقيام شركتي "سام يانغ" و"أوتوكي" المتخصصتين في إنتاج المعكرونة سريعة التحضير "راميون" رفع أسعار منتجاتها.ومن جهة أخرى، سترفع شركة "ماك دونالد" في كوريا أسعار 68 نوعا من منتجاتها بنسبة 4.8%، اعتبارا من يوم غد الخميس.