وزير التوحيد يبحث قضايا كوريا الشمالية مع السفير الصيني

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التقى وزير التوحيد "كوان يونغ سيه" بالسفير الصيني لدى سيول "شينغ هايمينغ"، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين الكوريتين والأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة التوحيد أمس الأربعاء إن "كوان" و"شينغ" احتفلا بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والصين خلال الاجتماع، ودعَوَا إلى إقامة علاقات ثنائية أكثر نضجا.وشدد الوزير الكوري على أن وزارته ستتواصل وتتعاون عن كثب مع حكومة بكين من أجل تنفيذ سياسات حكومة "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية، والتي تركز على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتحسين العلاقات بين الكوريتين.وردا على ذلك، أشار السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية إلى أن بكين تبذل جهودا كبيرة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن السلام والاستقرار في المنطقة.كما طلب "كوان" من الحكومة الصينية القيام بدور بناء في حث بيونغ يانغ على الاستجابة لما يسمى بـ"المبادرة الجريئة" التي أطلقها الرئيس "يون" تجاه كوريا الشمالية.وقالت الوزارة أيضا إن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى منع تدهور الوضع في شبه الجزيرة، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي.