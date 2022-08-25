وصول كأس العالم للفيفا إلى سيول ضمن جولته العالمية

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وصل إلى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن جولته العالمية التي ستنتهي به في بطولة كأس العالم في قطر لعام 2022 في نوفمبر القادم.وكان كبار لاعبي كرة القدم الكوريين الجنوبيين مثل "تشا بوم كون" و"بارك جي سونغ"، وكذلك المدرب الحالي للمنتخب الكوري "باولو بينتو"، ضمن الحضور أمس الأربعاء في حفل الكشف عن كأس العالم في مركز التسوق "هيون ديه سيول" في منطقة "يوئيدو".كما حضر إلى سيول برفقة كأس العالم المهاجم البرازيلي السابق "ريفالدو" بصفته سفيرا عالميا للفيفا.ومن المقرر عرض الكأس على الجمهور اليوم الخميس في نفس المكان، لإتاحة الفرصة لجمهور كرة القدم لإلقاء نظرة على كأس العالم الأصلي.ومن الجدير بالذكر أن الفريق الفائز بكأس العالم يتم منحه كأس العالم الأصلي مؤقتا، ثم تستعيده الفيفا بعد ذلك، وتقوم بإعطاء الفريق الفائز نسخة أخرى للاحتفاظ بها إلى الأبد.وقد بدأ تنظيم الجولات العالمية لكأس العالم في عام 2006، وهذه هي المرة الرابعة لوصول الكأس إلى كوريا الجنوبية، والأولى منذ عام 2014.وسوف يسافر كأس العالم هذا العام إلى ما مجموعه 51 دولة حول العالم، وكانت كوريا الجنوبية هي أول دولة آسيوية في الجولة الحالية.يُذكر أن كوريا الجنوبية هي الدولة السادسة على مستوى العالم والدولة الآسيوية الأولى التي تتأهل لبطولة كأس العالم للمرة العاشرة على التوالي.