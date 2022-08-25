الرئيسان الكوري والصيني يتبادلان التهنئة في ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية

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تبادل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعربا عن أملهما في مستقبل مثمر لهذه العلاقات.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول أمس الأربعاء، تبادل الرئيسان رسائل تهنئة، وقد قرأها وزيرا الخارجية في سيول وبكين خلال الاحتفالات الرسمية التي أقيمت بهذه المناسبة، حيث أعرب "يون" في رسالته عن أمله في تنمية العلاقات الثنائية إلى ما بعد النمو الكمي لتتطور إلى نمو نوعي. وقال المكتب الرئاسي إن "يون" أشاد بالتطور السريع في العلاقات الثنائية خلال الثلاثين عاما الماضية في مختلف المجالات، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1992. كما أعرب عن أمله في أن يسعى البلدان إلى اتجاهات جديدة للتعاون على مدى الثلاثين عاما القادمة على أساس روح الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، بناء على ما تمت مناقشته خلال محادثتهما الهاتفية في مارس الماضي. ودعا الصين إلى القيام بدور بناء في حل القضية النووية لكوريا الشمالية، وأكد أنه يتطلع إلى الاجتماع وجها لوجه مع الرئيس الصيني لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية.من جانبه قال الرئيس الصيني في رسالته إنه يأمل في تعزيز التواصل الاستراتيجي مع نظيره الكوري وبناء صداقة جوهرية، مع اتخاذ الذكرى الثلاثين كنقطة انطلاق جديدة. وأشاد "شي" بأن البلدين حافظا على علاقات ودية لفترة طويلة، كما طورا علاقاتهما في جميع الاتجاهات خلال الثلاثين عاما الماضية، وحفاظا أيضا على الانفتاح والمشاركة من خلال التعاون المتبادل.