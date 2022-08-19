سيول تقيم احتفالا رسميا في الذكرى الـ30 على تأسيس العلاقات مع بكين

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أقامت كوريا الجنوبية احتفالا رسميا أمس الأربعاء بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الصين.وفي الاحتفال الذي أقيم في أحد الفنادق في سيول، قال وزير الخارجية "بارك جين" إن العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين تواجه منعطفا تاريخيا جديدا، مشددا على الحاجة الماسة للحكمة والبصيرة لتحويل الأزمة إلى فرصة في وقت التحدي والتغيير.كما قال إن البلدين بحاجة إلى تعزيز الاتصال الاستراتيجي لتنمية العلاقات الثنائية، معلنا عن خطة لتفعيل الحوار الاستراتيجي بين نواب وزيريْ الخارجية، فضلا عن حوار "اثنان زائد اثنين" الذي يشارك فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.كما دعا الوزير "بارك" إلى استعادة وزيادة التعاون الثقافي الثنائي وتبادل الأفراد.ومن جانبه قال السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هايمينغ"، الذي حضر الاحتفال نيابة عن الحكومة الصينية، في كلمة التهنئة، إن كوريا الجنوبية والصين جارتان أبديتان وشريكتان لا تنفصلان. وأعرب السفير عن أمله في أن يتكاتف البلدان ويبذلا جهودا متواصلة نحو مستقبل أكثر إشراقا.