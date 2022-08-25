ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للشهر السابع في يوليو

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استمر مؤشر أسعار المنتجين في كوريا في الارتفاع للشهر السابع على التوالي خلال شهر يوليو الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات قد سجل 120.47 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.وبذلك نما المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم في المستقبل، لمدة 7 أشهر متتالية، لكن وتيرة النمو تباطأت من 1.6% في أبريل، و0.7% في مايو، و0.6% في يونيو.وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 9.2%.وارتفعت قيمة المؤشر للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 4.1% على أساس شهري في يوليو، بينما ارتفعت أسعار منتجات المزارع بنسبة 11.9%، لكن أسعار الماشية والمنتجات السمكية تراجعت بنسبة 2% و3.5%، على التوالى.وانخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه بسبب انخفاض أسعار النفط والمواد الخام، وهو أول انخفاض منذ 7 أشهر. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.6%، وكانت الزيادة في الخدمات الغذائية وقطاع السكن في المقام الأول، بسبب مزيج من ارتفاع تكاليف المكونات وارتفاع الطلب الموسمي.