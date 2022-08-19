كوريا الشمالية تبلغ عن 4 حالات حمى جديدة

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أعلنت كوريا الشمالية عن اكتشاف 4 حالات حمى جديدة بعد أسبوعين من إعلانها الانتصار في مكافحة تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة اليوم الخميس أنه تم الإبلاغ عن 4 حالات حمى يشتبه في كونها إصابات بما أسمته بـ"مرض وبائي خبيث"، في منطقة "ريانغ كانغ"، أول من أمس الثلاثاء.ولم تذكر الوكالة ما إذا كان المرضى مصابين بفيروس كورونا أم بغيره، لكنها ظلت من قبل تشير إلى الفيروس على أنه "وباء خبيث".وقالت الوكالة إن السلطات الصحية أغلقت المنطقة على الفور، وقامت بإجراء اختبارات على الحالات المشتبه فيها لمعرفة سبب تفشي الحمى، كما أرسلت السلطات خبراء إلى المنطقة، واتخذت تدابير لتتبع ورصد المخالطين للمرضى.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أعلن في يوم 10 أغسطس الجاري النصر في معركة بلاده ضد فيروس كورونا، وتم رفع الإجراءات المشددة لمكافحة الوباء.