واشنطن تحظر واردات التنتاليوم من كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران

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قررت الولايات المتحدة فرض حظر دائم على شراء معادن وسبائك التنتاليوم من كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران.وبذلك تبنت وزارة الدفاع الأمريكية الحظر المؤقت المفروض منذ أكتوبر 2020 على أنه نهائي. وتخطط الوزارة للإعلان عن هذه الخطوة في السجل الفيدرالي اليوم الخميس.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحد من اعتماد الولايات المتحدة على التنتاليوم من تلك الدول الأربع هو قضية تتعلق بالأمن القومي، لأن هذا العنصر الكيميائي جزء مهم من سلاسل التوريد في إنتاج الأنظمة العسكرية وغير العسكرية التي تستخدمها وزارة الدفاع.يُذكر أن التنتاليوم معدن نادر وصلب، ويستخدم غالبا في طلاء المحركات النفاثة وغيرها من المعدات المعرضة للحرارة الشديدة.