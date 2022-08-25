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السياسية

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور كوريا الجنوبية

Write: 2022-08-25 10:25:21

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية مسؤول رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وسوف يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "دانييل كريتنبرينك" مع نائب وزير الشؤون السياسية "يو صونغ بيه" وغيره من المسؤولين في الحكومة الكورية الجنوبية خلال هذه الزيارة.
ومن المتوقع أن يناقش الجانبان تهديدات كوريا الشمالية وسبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فضلا عن القضايا العالمية الأخرى.
وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي بعد أن أعلن الرئيس "يون صوك يول" عما يسمى بـ"المبادرة الجريئة" لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي، والتي تتضمن تقديم مساعدات اقتصادية مقابل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
ويتركز الاهتمام على ما إذا كان المسؤول الأمريكي سيجري مناقشات لمتابعة تلك المبادرة، وما إذا كان سيتبادل الآراء حول التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.
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