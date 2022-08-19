البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%

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قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25%.جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي اليوم في مقر البنك في العاصمة سيول، حيث قررت رفع سعر الفائدة الرئيسي من 2.25% حاليا إلى 2.5%.يشار إلى أن اللجنة كانت قد رفعت سعر الفائدة بمقدار 0.25 % في كل من شهري أبريل ومايو الماضيين، ثم اتخذت الشهر الماضي ما سُمي بـ"الخطوة الكبيرة"، التي تتمثل في رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% مرة واحدة.وكان قرار رفع سعر الفائدة اليوم هو الرابع على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ تطبيق نظام سعر الفائدة الرئيسي في كوريا في عام 1999.ويقول المحللون إن السبب في هذا القرار يعود على الأرجح إلى القلق من التضخم بعد أن بلغت نسبة ارتفاع أسعار المستهلك الشهر الماضي 6.3%، لتسجل رقما قياسيا لأول مرة منذ 23 عاما و8 أشهر.وبالإضافة إلى ذلك، أثرت ظاهرة سعر الفائدة المقلوب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على القرار الأخير، نتيجة لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.75% لشهرين متتاليين في الولايات المتحدة.توقع البنك المركزي الكوري أن يسجل متوسط ارتفاع الأسعار محليا هذا العام 5.2% .