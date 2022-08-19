هيونديه روتيم تبرم صفقة مع مصر لتزويدها بـ320 عربة لمترو الأنفاق

فازت شركة "هيونديه روتيم" الكورية بصفقة قيمتها 660 مليون دولار لتزويد مصر بعربات لمترو الأنفاق.وأبرمت الشركة الكورية اتفاقية مع هيئة الأنفاق المصرية لتوريد 320 عربة إلى الخطين الثاني والثالث بمترو الأنفاق بالقاهرة حتى عام 2028.وبناء على ذلك ستقوم الشركة الكورية بتصنيع 25% من إجمالي العربات المطلوبة بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية إلى جانب صيانتها خلال السنوات الثماني القادمة.وفازت شركة "هيون ديه روتيم" بهذه الصفقة بعد منافسة مع شركة "جونغ كو جونغ تشو" التي تديرها الحكومة الصينية، وتعتبر من أكبر الشركات المصنعة لعربات السكك الحديدية على مستوى العالم، وشركة "كاف" الإسبانية لتصنيع معدات النقل بالسكك الحديدية.وقد سبق للشركة الكورية أن شاركت في أعمال تطوير الخطوط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة خلال العشر سنوات الماضية من خلال توريد 484 عربة تبلغ قيمتها حوالي تريليون وون.يشار إلى ان الحكومة الكورية ساعدت الشركة على الفوز بالصفقة، حيث زار وزير الأراضي والنقل الكوري السابق "روه هيونغ اوك" مصر في شهر فبراير الماضي وأبرم مع وزير النقل المصري مذكرة للتفاهم في التعاون بين البلدين في مجال السكك الحديدية، وناقش معه مشاركة الشركات الكورية في المشروع.كما قررت وزارة المالية والتخطيط الكورية وبنك التصدير والاستيراد الكوري الشهر الماضي تقديم مساعدات مالية بقيمة 460 مليون دولار عبر قروض لصندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي، و100 مليون دولار عبر تمويل الصادرات، على التوالي.وبهذه المناسبة، قال وزير النقل المصري "كامل الوزير" إنه سبق وأن أنجزت الحكومة المصرية تنفيذ اتفاقية مماثلة مع هيونديه روتيم، معبرا عن سعادته بالتعاون مع كوريا في هذا المجال مرة أخرى، وتطلعه للتعاون الناجح مجددا.ومن جانبه قال السفير الكوري في مصر "هونغ جين أوك " إن هذا المشروع يعد إنجازا رمزيا للتعاون الاقتصادي الكوري المصري من حيث مساهمته في رفع جودة حياة المصريين من خلال تحسين البنية التحتية للمرور، متطلعا إلى توسيع دخول الشركات الكورية في الأسواق المصرية في المستقبل.