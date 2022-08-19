بي تي إس تقدم عرضا لاستضافة إكسبو بوسان في أكتوبر

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من المتوقع أن تقدم فرقة "بي تي إس" عرضا خاصا لاستضافة معرض إكسبو بوسان لعام 2030، حيث تلتقي بـ100 ألف من جمهورها.وصرحت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي تنتمي إليها الفرقة بأن بي تي إس ستقيم عرضا بعنوان: "بي تي إس في بوسان"، على مسرح خاص يستوعب مائة ألف مقعد، يوم 15 من شهر أكتوبر القادم، وسوف يتم بث العرض أيضا على شاشة في موقف للسيارات في الهواء الطلق في ميناء بوسان لما يصل إلى 10 آلاف متفرج.ومن المقرر أن تتم إقامة العرض وجها لوجه وعبر الفيديو مجانا، ويمكن حجز تذاكر العرض عبر منصة "إنتربارك" على الإنترنت.وسوف يتم بث العرض مباشرة عبر الإنترنت مجانا بواسطة مجتمع محبي الفرقة "ويفيرس"، ومصنة ميتافيرس "زيبيتو".ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقامة عرض بواسطة كل أعضاء الفرقة منذ 7 أشهر، أي منذ أن أقامت عرض "بي تي إس بيرميشيون تو دانس اون ستيدج - سيول" في ملعب جام شيل الرئيسي في العاصمة سيول في شهر مارس الماضي.وقد سبق للفرقة أن أعربت في حفل لتعيينها كسفير للترويج لإكسبو بوسان أقيم يوم 19 من الشهر الماضي عن عزمها إنجاح استضافة بوسان للإكسبو وتعريف شعوب العالم بالطبيعة والثقافة الكورية أيضا.