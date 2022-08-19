استمرار الانخفاض في إصابات كورونا اليومية في كوريا

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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 110 آلاف أمس، وهو ما يقل بمقدار 65 ألفا بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار اتجاه الانخفاض في عدد الإصابات اليومية.وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد الإصابات الجديدة طوال يوم أمس الأربعاء بلغ حوالي 113 ألفا، وهو أقل بحوالي 25 ألفا بالمقارنة مع أول من أمس، وبحوالي 65 ألفا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.وبلغ عدد الوفيات 108 أمس وهو ما يعتبر رقما قياسيا لأول مرة منذ 118 يوما، وكان 67% من بينها لمرضى تتجاوز أعمارهم 80 عاما، لتكون هذه الفئة العمرية الأكثر في هذا المجال، ثم تلتها فئتا السبعينيات والستينيات بالترتيب. وكان من بين حالات الوفاة بالأمس حالة واحدة لطفل يقل عمره عن 9 سنوات، ليصل عدد الوفيات في هذه الفئة العمرية إلى 30.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد بلغ 566، كان 87.6% من بينهم تتجاوز أعمارهم 60 عاما.وأوصت سلطات الحجر الصحي بتلقي لقاحات إضافية من أجل إدارة المجموعات المعرضة للمخاطر، وطلبت من المصابين بنقص في المناعة تلقي حقن "إبوشيلد" الوقائية من الأجسام المضادة.