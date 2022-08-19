القوات الجوية الكورية والأمريكية تجري مناورات مشتركة

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صرحت القوات الجوية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بأن مناوراتها المشتركة "بادي وينغ" سوف تختتم اليوم الخميس.وشارك في هذه المناورات التي جرت بالتوازي مع المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين "أولتشي فريدوم شيلد"، اللواء الكوري الجوي العشرون للطائرات المقاتلة، والقيادة الجوية الأمريكية السابعة.وأوضحت القوات الجوية الكورية أن بعض الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف -16" وحوالي 40 من عناصرها ظلت تشارك في المناورات مع اللواء الكوري منذ أول من أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى 10 طائرات مقاتلة من البلدين بما في ذلك طائرات مقاتلة كورية من طراز "إف - 16".الجدير بالذكر أن مناورات "بادي وينغ" ظلت تجرى منذ عام 1997 من أجل تبادل تكتيكات العمليات الجوية وتعزيز القدرات على تشغيل القوى الحربية المشتركة بين الطيارين المقاتلين من القوات الجوية الكورية والأمريكية.