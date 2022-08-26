بابا الفاتيكان يسعى لزيارة كوريا الشمالية

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قال البابا "فرانسيس" بابا الفاتيكان أمس الأربعاء إنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية، وطلب من النظام الكوري الشمالي دعوته إلى زيارة البلاد.وفي مقابلة مع قناة "كي بي إس" في الفاتيكان أمس الأربعاء، قال البابا إنه مستعد للسفر إلى كوريا الشمالية إذا تلقى تلك الدعوة، مؤكدا أنه لن يرفضها.وقد أشار البابا رقم 266 للكنيسة الرومانية الكاثوليكية مرارا وتكرارا إلى استعداده لزيارة كوريا الشمالية، لكنه لم يسبق له أن طلب من كوريا الشمالية دعوته إلى زيارتها باستخدام هذه العبارات المباشرة والصريحة.وفي المقابلة التي استمرت 30 دقيقة، خصص البابا جزءا كبيرا لموضوع الحرب والسلام، كما وصف إنتاج الأسلحة بأنه مصدر قلق كبير.ودعا البابا من أجل جميع الناس في كوريا الجنوبية والشمالية، وطلب من الكوريين الجنوبيين بوجه خاص العمل من أجل السلام لأنهم يدركون جيدا ما هي الحرب، بعد أن عانوا من آلام النزاعات المسلحة.وسوف يتم بث المقابلة على قناة "كي بي إس 1" التلفزيونية في الساعة 8:30 من مساء اليوم الجمعة، ثم تعاد في الساعة 10 من مساء الخميس الأول من سبتمبر.