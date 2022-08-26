الرئيس يون يدعو لتعزيز قدرات مستقلة للجيش ضد تهديدات كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليمات لكبار المسؤولين العسكريين بتعزيز الردع الأمريكي الموسع وتعزيز القدرات المستقلة للجيش الكوري الجنوبي بشكل جذري، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.وفي أثناء زيارته إلى المأوى المحصن "بي-1" أمس الخميس، وهو اليوم الرابع من مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، شدد الرئيس على ضرورة التوصل إلى الإجراءات الضرورية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بما في ذلك تحديث خطط العمليات للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية.كما دعا إلى سرعة إعداد نظام دفاعي "ساحق" ثلاثي المحاور لتسريع بناء القدرات في زمن الحرب، فضلا عن سرعة إنشاء قيادة استراتيجية.ويتكون النظام ثلاثي المحاور من منصة الضربة الوقائية المسماة بـ"سلسلة التدمير"، و"النظام الكوري للعقاب والانتقام الجسيم"، و"نظام الدفاع الجوي الصاروخي الكوري".وقال "يون" إن التدريبات العسكرية الجارية ستؤدي بالتأكيد إلى تحسين قدرات إدارة الأزمات الوطنية وتعزز الموقف الدفاعي المشترك للبلدين الحليفين.وطالب الحكومة بالحفاظ على الاستعداد الشديد للطوارئ لحماية الحرية الثمينة التي ينعم بها الناس، وإقامة السلام والازدهار الدائمين في شبه الجزيرة الكورية.