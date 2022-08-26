سيول تؤكد أن قضية ثاد ليست خاضعة للمفاوضات

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أكدت وزارة الخارجية في سيول أن قضية نشر نظام "ثاد" الأمريكي المضاد للصواريخ على أراضي كوريا الجنوبية لا تخضع للتفاوض مع أي دولة.وأصدر المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" هذا الموقف في إحاطة دورية أمس الخميس.وقال "تشيه" للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس إن كوريا تمارس حقها السيادي من خلال نشر نظام "ثاد" الدفاعي الصاروخي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.وكان المتحدث يرد على سؤال حول كيفية إقناع الحكومة الكورية للصين فيما يتعلق بتحركها لتطبيع أعمال قاعدة "ثاد" العسكرية في منطقة "صونغ جو".وفي حين أقر "تشيه" بأن الصين قد يكون لها وجهة نظر مختلفة بشأن هذه القضية، فقد أكد أن سيول تعتقد أن بكين تتفهم تماما موقف كوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي تديرها الدولة، مقالا اول من أمس الأربعاء يتحدث عن أهمية الذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والصين، وقالت إن البلدين طورا التعاون الاقتصادي الثنائي على نحو جدير بالإشادة. لكنها أكدت أيضا أن قضية "ثاد" هي الأكثر حساسية وأهمية في العلاقات الحالية بين سيول وبكين.