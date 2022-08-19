كوريا تفوز بصفقة قيمتها 3 تريليونات وون لمشروع محطة الطاقة النووية في مصر

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فازت كوريا الجنوبية بعقد قيمته 3 تريليونات وون لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.ووقعت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية الحكومية أمس الخميس على الصفقة مع شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة "روزاتوم".وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الكورية بتوريد المعدات وإنشاء مباني التوربينات لمشروع محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة، الواقعة على بعد 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وسوف تقوم الشركة ببناء حوالي 80 مبنى وهيكلا لأربعة مفاعلات بطاقة إجمالية تصل إلى 1200 ميغاواط من أغسطس 2023 إلى 2029 بموجب العقد الأخير.ويمثل هذا العقد أول اتفاق واسع النطاق بالنسبة لكوريا لبناء محطة للطاقة النووية منذ توقيعها عقد محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2009.