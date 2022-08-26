كوريا واليابان تعقدان محادثات على مستوى مدير حول قضية العمل القسري

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من المقرر أن يعقد كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان محادثات على مستوى العمل في طوكيو اليوم الجمعة، لمناقشة تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، سيجتمع مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ "لي سانغ ريول" مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" من الساعة العاشرة صباحا، لإجراء محادثات حول القضايا الرئيسية العالقة بين البلدين.ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب. وقد احتجت اليابان على حكم المحكمة الكورية الجنوبية الذي يقضي بتصفية أصول الشركات اليابانية لتقديم تلك التعويضات.وعقدت حكومة سيول ثلاث جولات من الاجتماعات للمجموعة الاستشارية الحكومية المدنية منذ الشهر الماضي، لجمع الآراء حول هذه المسألة من الضحايا والخبراء والمجتمع القانوني. لكن الضحايا رفضوا التواصل مع وزارة الخارجية منذ 26 يوليو، عندما قدمت الوزارة بيانا للمحكمة العليا زعمت فيه أنها تبذل جهودا دبلوماسية لحل المشكلة.ومن المرجح أيضا أن تتضمن المحادثات المخطط لها مناقشات حول القيود التجارية اليابانية على كوريا الجنوبية، والتي تعتقد سيول أنها إجراء انتقامي ضد حكم المحكمة.