الرئيس يون وزوجته يبلغان عن 7.6 مليار وون من الأصول الشخصية

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أبلغ الرئيس "يون صوك يول" وزوجته السيدة الأولى "كيم كيون هي" عن أصول شخصية بقيمة 7.6 مليار وون، في أول كشف عن ممتلكاتهما منذ تولي "يون" منصبه في مايو.ونشرت لجنة الأخلاقيات الحكومية اليوم الجمعة معلومات الأصول الشخصية للرئيس وكبار المسؤولين الرئاسيين في الجريدة الحكومية.وازدادت قيمة الأصول الشخصية للرئيس وزوجته بمقدار 470 مليون وون عن العام السابق، حيث أبلغا آنذاك عن 7.17 مليار وون. ومن ناحية أخرى، يمثل الرقم الأخير انخفاضا قدره 100 مليون وون عن فبراير من هذا العام، وفقا لما أبلغ به "يون" لجنة الانتخابات الوطنية عند ترشحه للرئاسة.وأبلغ الرئيس أيضا عن ودائع بنكية بقيمة 520 مليون وون، وكان باقي ثروة الزوجين مسجلا باسم السيدة الأولى "كيم".وتم الكشف أيضا عن أصول 13 من كبار المساعدين الرئاسيين، حيث تصدر النائب الأول لمستشار الأمن القومي "كيم تيه هيو" القائمة بأكثر من 12 مليار وون.ووفقا لقانون مكافحة الفساد، يجب على كبار المسؤولين في الوكالات الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الوطنية، وكذلك رؤساء الحكومات المحلية، الكشف عن أصولهم للجنة الأخلاقيات الحكومية مرة واحدة سنويا.