الرئيس يون يهنئ بالفوز بصفقة لبناء محطة للطاقة النووية في مصر

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هنأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" شركة الطاقة المائية والنووية الكورية بفوزها بصفقة بناء محطة للطاقة النووية في مصر، معربا عن اعتقاده بأن هذا النجاح سيسهم في استعادة النظام البيئي المتدهور لمحطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية.وقال الرئيس "يون" على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس إنه تم من خلال الحصول على هذه الصفقة إثبات قدرة كوريا التكنولوجية العالية في بناء محطات الطاقة النووية، وسلامتها وسلسلة توريدها الثابتة.وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بصفقة لبناء محطات للطاقة النووية منذ 13 عاما بعد الحصول على صفقة بناء محطة براكة النووية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2009.وأكد أن القوة التنافسية الكورية العالية في بناء محطات الطاقة النووية لم تظهر بين عشية وضحاها، بل جاءت بفضل عدد من الذين بذلوا جهودهم وكرسوا أنفسهم لإنشاء نظام بيئي لمحطات الطاقة النووية في البلاد.وتعهد الرئيس "يون" ببذل قصارى جهده لجعل صناعة محطات الطاقة النورية صناعة استراتيجية رئيسية لكوريا.