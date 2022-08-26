وزير الخارجية الكوري يزور منغوليا الأسبوع القادم

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سيزور وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" منغوليا الأسبوع القادم، حيث يناقش هناك العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن "بارك" سيتوجه إلى العاصمة المنغولية "أولان باتور" يوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره المنغولي "باتمونخ باتسيتسيغ".وخلال الزيارة، سيجري الوزير "بارك" محادثات مع الوزير المنغولي لمناقشة العلاقات بين البلدين، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أيضا أن يقوم "بارك" بزيارة مجاملة إلى الرئيس "خورلسوخ أوخنا"، ويلتقي بعدد من الأكاديميين والخبراء في منغوليا.وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن تلك الزيارة ستكون أول زيارة رسمية لوزير خارجية كوري جنوبي إلى منغوليا منذ عام 2014، وستكون أيضا أول زيارة من نوعها منذ أن رفع الجانبان علاقاتهما الثنائية إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية في العام الماضي.