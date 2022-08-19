انخفاض إصابات كورونا اليومية في كوريا إلى نطاق 100 ألف

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انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق 100 ألف حالة، لكن عدد الحالات الحرجة ظل في مستوى 500 حالة لليوم الثالث على التوالي.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، تم تسجيل 101 ألف و140 حالة خلال يوم أمس، من بينها 358 حالة وافدة من الخارج.وبذلك بلغ عدد الحالات التراكمي في البلاد 22 مليونا و803 حالات.وانخفضت الحصيلة اليومية بحوالي 12 ألفا مقارنة باليوم الأسبق، وبـ37 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي، وتعد أقل حصيلة لأيام الخميس منذ يوم 29 يوليو، عندما تم تسجيل 85 ألفا و279 حالة.ومن ناحية أخرى، ظل عدد الحالات الحرجة والوفيات مرتفعا، حيث ارتفع عدد الحالات الحرجة بمقدار 9 حالات إلى 575 مريضا، وهي أكبر حصيلة منذ 4 شهور عندما تم تسجيل 613 حالة حرجة في 26 أبريل. وتم الإبلاغ عن 81 حالة وفاة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 26 ألفا و413 وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.12%.وبلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا في جميع أنحاء البلاد 45.8%، بانخفاض نصف نقطة مئوية مقارنة بأول من أمس.