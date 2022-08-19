كوريا الشمالية تدعي أن حالات الحمى الحديثة كانت بسبب الإنفلونزا

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زعمت كوريا الشمالية أن حالات الحمى الأربعة الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء كانت بسبب فيروس الإنفلونزا، وليس فيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير نشرته اليوم الجمعة عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن المرضى الأربعة المصابين بالحمى في مقاطعة "ريانغ كانغ" أصيبوا جميعا بالإنفلونزا.وقالت الوكالة إن السلطات الصحية أكدت تشخيص الإنفلونزا بعد مراقبة الأعراض السريرية وإجراء مسح وبائي واختبارات الحمض النووي، وأضافت أن درجات حرارة أجسام المرضى عادت إلى مستوياتها الطبيعية.وقالت الوكالة إن مقر الوقاية من الأوبئة أمر بإجراء المزيد من الفحوصات الشاملة لحالات الحمى ورفع إجراءات الإغلاق عن المنطقة.وكانت كوريا الشمالية قد ذكرت أمس الخميس أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات يُشتبه في أنها مصابة بـ"مرض وبائي خبيث" قبل يومين، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا.