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قررت الحكومة الكورية تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني على الزوار الأجانب لجزيرة جيجو بدءا من يوم الأول من شهر سبتمبر.ويهدف هذا القرار إلى منع الأجانب الذين لا يُسمح لهم بإصدار تصاريح السفر الإلكترونية، من استخدام جزيرة جيجو للإقامة غير الشرعية.وقد قامت الحكومة الكورية بتطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني يوم الأول من سبتمبر من العام الماضي، مع إعفاء جزيرة جيجو من تطبيق هذا النظام، بالنظر إلى أن الجزيرة مقصد سياحي دولي.وقد زاد في الآونة الأخيرة عدد الأجانب الذين يدخلون جزيرة جيجو دون تأشيرة ويبقون فيها حتى بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، ويبحثون عن عمل بنءا على إقامة غير شرعية.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العدل، لم يتم إصدار سماح لـ855 من بين 1504 من الزوار القادمين من تايلاند بالدخول لجزيرة جيجو خلال الفترة من الثاني وحتى الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.ويقيم 101 من الذين تم السماح لهم بالدخول في جيجو بشكل غير شرعي بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم.