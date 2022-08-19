كوريا و12 دولة أخرى تتعاون ضمن إطار برنامج فيرست

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اتفقت كوريا الجنوبية و12 دولة أخرى أمس الخميس على التعاون في برنامج البنية التحتية التأسيسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة، المعروف اختصارا باسم "فيرست"، والذي تقوده الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 13 دولة أصدرت بيانا مشتركا يقضي بالتعاون ضمن إطار برنامج "فيرست"، بمناسبة تنظيم مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.ودعا البيان المشترك إلى وضع الأساس لتحديث تصميم المفاعلات كي تتمكن الدول الشريكة من تطوير التقنيات النووية الجديدة، ولتلبية أهدافها المتعلقة بأمن الطاقة ومواجهة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج بناء على المعايير الدولية العالية من حيث السلامة والأمن والحد من الانتشار النووي.وطبقا لمعهد الطاقة النووية الذي يقع مقره في واشنطن، فإن المفاعلات المعيارية الصغيرة هي مفاعلات متطورة تنتج 300 ميغاواط أو أقل من الكهرباء.وتوفر هذه المفاعلات الطاقة بشكل موثوق بغض النظر عن الظروف الجوية، وهي مرنة في مواجهة التهديدات الأمنية ولديها مميزات أمان معززة.وقد أطلقت واشنطن برنامج "فيرست" في شهر أبريل من العام الماضي ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ وضمان أمن الطاقة.