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الاقتصادية

ارتفاع استهلاك البنزين بنسبة 16% في يوليو

Write: 2022-08-29 10:52:26

ارتفاع استهلاك البنزين بنسبة 16% في يوليو

Photo : YONHAP News

ارتفع استهلاك كوريا الجنوبية من البنزين بحوالي 16% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين انخفض استهلاك الديزل بحوالي 4%.
ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة النفط الوطنية الكورية الحكومية يوم أمس الأحد، استهلكت كوريا 8.42 مليون برميل من البنزين في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 15.5% مقارنة بالعام السابق.
ويعزى هذا الارتفاع إلى إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة حركة المرور في موسم العطلات الصيفية. وبالمقارنة مع الشهر الأسبق، ارتفع استهلاك البنزين بنسبة 37.2% في يوليو.
وسجل استهلاك الديزل ما مقداره 13.33 مليون برميل في يوليو، بانخفاض نسبته 3.6% مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الديزل، التي لا تزال أعلى من أسعار البنزين.



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