المعسكر الحاكم يتعهد بالعمل للحد من ارتفاع الأسعار قبل تشوسوك

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تعهدت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم في كوريا بالعمل على تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار قبل عطلة عيد الحصاد تشوسوك الشهر القادم. وشدد المعسكر الحاكم على الجهود التشريعية لحل القضايا وثيقة الصلة بمعيشة الناس والدفع نحو مهام السياسة الرئيسية في الدورة البرلمانية العادية لهذا العام.وناقش التكتل الحاكم هذه القضايا في اجتماع عقده أمس الأحد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في سيول. وكان من بين المشاركين "كوان صونغ دونغ" رئيس حزب "قوة الشعب"، و"سونغ إيل جونغ"كبير صانعي السياسات، و"هان دوك سو"رئيس الوزراء، و"تشو كيونغ هو" وزير المالية، و"كيم ديه كي" كبير مساعدي الرئيس.وخلال الاجتماع، قال "كوان" إنه يتعين على الحزب والحكومة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من ارتفاع الأسعار قبل عطلة تشوسوك، ودعا إلى الإفراج عن مخزونات المنتجات الزراعية وتخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية والسمكية المستوردة.وقال رئيس الوزراء هان إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الحكومة حتى الآن، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية توقعات الجمهور. وأضاف أن الحكومة ستتحقق من فعالية السياسات وتحسنها وستبذل المزيد من الجهود لشرح سياساتها للجمهور.ومن جانبه قال كبير المساعدين الرئاسيين إنه يشعر بالأسف لأن الحكومة لم تستطع تلبية توقعات الجمهور في بعض الجوانب، وتعهد ببذل أقصى الجهود لجعلها حكومة يثق فيها الشعب.