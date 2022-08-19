41.1 % زيادة في صادرات كوريا من السيارات الصديقة للبيئة في أول 7 أشهر من العام

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تبين أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة قد شهدت زيادة كبيرة خلال العام الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن رابطة صناعة السيارات في كوريا اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة من إنتاج 5 شركات كورية، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 305 آلاف و909 سيارات، بزيادة نسبتها 41.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة في شهر يوليو الماضي بلغ 54 ألفا و164 سيارة، بزيادة نسبتها 59.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة مستوى 50 ألف سيارة شهريا.وبلغ حجم صادرات هيون ديه من السيارات الصديقة للبيئة 139 ألفا و912 سيارة في أول 7 أشهر من هذا العام، بزيادة نسبتها 21.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ حجم صادرات كيا 131 ألفا و837 سيارة، بزيادة نسبتها 49.3%.ومن بين السيارات الكورية المصدرة الصديقة للبيئة، كانت هناك 116 ألفا و600 من السيارات الكهربائية، و160 ألفا و421 من السيارات الهجينة، و28 ألفا و714 من السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، و174 من السيارات الكهرومائية.وقال التقرير إن قيمة صادرات كوريا من السيارات الصديقة للبيئة سجلت رقما قياسيا، لتصل إلى 8 مليارات و760 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.