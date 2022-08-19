المبيعات الشهرية لألبومات الكيبوب تتجاوز 10 ملايين لأول مرة في يوليو

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تجاوزت المبيعات الشهرية لألبومات الكيبوب 10 ملايين نسخة لأول مرة في شهر يوليو الماضي بفضل زيادة عدد محبي الكيبوب على مستوى العالم.ووفقا لـ"كيم جين او" كبير الباحثين في مخطط "سيركل"، وهو مخطط "غاون" سابقا، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي حجم مبيعات ألبومات الكيبوب 10 ملايين و827 ألفا و324 نسخة في يوليو، بزيادة نسبتها 40.2% مقارنة بالشهر الأسبق، و116.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم المبيعات الشهرية لألبومات الكيبوب 10 ملايين نسخة منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 2010.واحتل ألبوم فرقة "إيسبا" النسائية المصغر الثاني بعنوان "فتيات" المرتبة الأولى بمليون و645 ألفا و255 نسخة من حيث حجم المبيعات في يوليو.وتلته ألبومات فرق "إنهايبن" و"سفنتين" و"إيتيز"، و"إتزي"، والمطربين "كيم هو جونغ" و"يونغ تاك" و"جيهوب"، ثم فرقتيْ "بي تي إس"، و"ستيسي".وبهذا بلغ إجمالي حجم مبيعات ألبومات الكيبوب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حوالي 46 مليون نسخة، بزيادة مقدارها 15 مليون نسخة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.