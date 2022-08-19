إصابات كورونا الجديدة في كوريا تنخفض إلى مستوى 40 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 40 ألفا، فيما سجل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة أعلى مستوى منذ 125 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد بلغ 43 ألفا و142 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكان من بينها 360 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا إلى 22 مليونا و802 ألف و985 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 16 شخصا، ليبلغ 597 شخصا، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ يوم السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 26 ألفا و618 حالة وفاة، بعد أن شهد زيادة بمقدار 49 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.