انتخاب لي جيه ميونغ قائدا جديدا للحزب الديمقراطي المعارض

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تم انتخاب المرشح الرئاسي السابق "لي جيه ميونغ" كرئيس جديد للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أمس الأحد.وخلال المؤتمر الوطني للحزب الذي عقد في الملعب الأولمبي في سيول، أعلن الحزب الديمقراطي عن النتائج المجمعة لأصوات أعضاء الحزب واستطلاعات الرأي العام، حيث اتضح أن "لي" حصل على إجمالي 77.77% من الأصوات ليتفوق على منافسه النائب "بارك يونغ جين" الذي حصل على 22.23%. وفي كلمة ألقاها عقب الإعلان عن فوزه، تعهد "لي" بتكوين حزب قوي وفعال وموحد، بكل الوسائل الممكنة.وقال "لي" أيضا إنه سيتولى المسؤولية مع الوضع في الاعتبار أن تأييد المجتمع لقيادته سينتهي إذا فشل في إرساء الأساس لعودة الحزب إلى السلطة. وأكد على استعداده للتعاون مع الحكومة والحزب الحاكم إذا كان ذلك سيساعد في تحسين حياة الناس، وأضاف أنه سيدعو لعقد اجتماع مع الرئيس.ومن ناحية أخرى، تم أيضا أمس انتخاب خمسة أعضاء جدد في المجلس الأعلى للحزب، وهم النواب "جونغ تشونغ ريه"، و"بارك تشان ديه"، و"جانغ كيونغ تيه"، و"صو يونغ كيو"، و"كو مين جونغ". وباستثناء "كو"، يعتبر الأعضاء الجدد جزءا من الفصيل المؤيد لـ"لي جيه ميونغ" في الحزب.