بدء الجزء الثاني من تدريبات أولتشي بين كوريا والولايات المتحدة اليوم الاثنين

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ستجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجزء الثاني من تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الاثنين.وفي الجزء الثاني من التدريبات التي تستمر حتى يوم الخميس، سيجري البلدان الحليفان تدريبات على عمليات الهجوم المضاد لتأمين سلامة منطقة العاصمة في حالة تعرضها لهجوم من قبل كوريا الشمالية. وحدد البلدان مواقع مستهدفة مختلفة في التدريبات لمثل هذه العمليات خلال السنوات الماضية، ولم يكشفا عن الأهداف المحتملة من قبل كوريا الشمالية لتدريبات هذا العام أيضا.وكانت سيول وواشنطن قد بدأتا تدريبات أولتشي واسعة النطاق يوم الاثنين الماضي، وأكملتا الجزء الأول منها يوم الجمعة، حيث تم التركيز على صد هجمات كوريا الشمالية والدفاع عن منطقة سيول الكبرى، كما أجريتا تدريبات على إدارة الأزمات لمدة أربعة أيام قبل بدء تدريبات أولتشي.