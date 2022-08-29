رئيس الوزراء الكوري يتوقع تحسن وضع التضخم في أكتوبر

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في التحسن في غضون شهر أكتوبر القادم.جاء ذلك في برنامج بثه راديو كي بي إس أمس الأحد، حيث قال أيضا إنه يعتقد أن بإمكان كوريا حل مشكلة التضخم إذا تم تحديد أسبابها ومعالجتها على الفور. وعزا هان موجة التضخم الأخيرة إلى وفرة السيولة في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراعات بين الولايات المتحدة والصين والحرب في أوكرانيا.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة نفذت ثمانية إجراءات حتى الآن لتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب، وتوقع أن يتحسن وضع التضخم اعتبارا من أكتوبر. وقال إنه على الرغم من الآلام الاقتصادية المتوقعة، فإن الولايات المتحدة ترفع بقوة سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح الأسعار المرتفعة، ومن المرجح أن تحذو كوريا الجنوبية حذوها، وإن كان ذلك مع رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.وفيما يتعلق بالانخفاض الأخير للعملة الكورية "وون" مقابل الدولار الأمريكي، قال رئيس الوزراء إنه مسموح للسلطات عالميا بالتدخل في النقد الأجنبي لتقليل التقلبات المفرطة، لكن مثل هذا التدخل يجب أن يتم فقط عند الضرورة.