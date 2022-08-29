مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية تبدأ زيارة لكوريا الجنوبية

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وصلت إلى كوريا الجنوبية أول من أمس السبت "إليزابيث سالمون" المقررة الخاصة المعينة حديثا من قبل الأمم المتحدة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وسوف تبدأ "سالمون، جدول أعمال زيارتها التي تعد أول زيارة رسمية لها لكوريا، اعتبارا من اليوم الاثنين، وسوف تستغرق أربعة أيام.وسوف تلتقي مبعوثة الأمم المتحدة التي بدأت مهامها في الأول من أغسطس الجاري، بمسؤولين كوريين جنوبيين في وزارتي الخارجية والتوحيد، وكذلك في المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. ومن المقرر أن تزور "سالمون" أيضا مركز "هانا وان" الذي تديره الدولة للهاربين الكوريين الشماليين الوافدين حديثا، غدا الثلاثاء لمراقبة عمليات إعادة التوطين، قبل أن تقوم بزيارة للمنطقة الأمنية المشتركة في "بان مون جوم"، داخل المنطقة منزوعة السلاح، في اليوم التالي.وسوف تحضر المسؤولة الأممية منتدى للسلام تنظمه وزارة التوحيد يوم الخميس، ويليه اجتماع يوم الجمعة مع وزير التوحيد "كوان يونغ سيه" لبحث أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وبعدها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج زيارتها لكوريا الجنوبية. وفي اليوم الأخير من الزيارة، من المقرر أن تلتقي "سالمون" مع عائلة مسؤول وزارة مصائد الأسماك الكوري الجنوبي الذي قُتل برصاص جنود كوريين شماليين في مياه البحر الغربي في عام 2020.