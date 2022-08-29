السياسية القائد الجديد للحزب المعارض يزور الرئيس السابق مون

سيقوم رئيس الحزب الديمقراطي المنتخب بالأمس "لي جيه ميونغ"، وبصحبته القيادة الجديدة للحزب، بزيارة إلى الرئيس السابق "مون جيه إين"، اليوم الاثنين.

وكان "لي" قد قام بزيارة مع القيادة المنتخبة حديثا، مقبرة سيول الوطنية صباح اليوم الاثنين، قبل حضور اجتماع للمجلس الأعلى للحزب. ومن المقرر أن يتوجه أعضاء المجلس بعد ذلك إلى منطقة "يانغ سان" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" لزيارة الرئيس السابق "مون" بعد ظهر اليوم.

ويتم تفسير هذه الزيارة على أنها محاولة لتهدئة الصراع الداخلي بين الفصيل المؤيد لـ"لي" داخل الحزب، والأعضاء الذين ليسوا في تلك المجموعة.

وكان قد تم انتخاب "لي" كزعيم جديد للحزب في مؤتمر وطني عُقد أمس الأحد، حيث حصل على 77.77% من أصوات أعضاء الحزب واستطلاعات الرأي العام، وسوف يخدم "لي" لمدة عامين مع بقية القيادة الجديدة. ويذكر أنه يحق لرئيس الحزب الديمقراطي التوصية بمرشحي الحزب للانتخابات العامة القادمة في عام 2024.





