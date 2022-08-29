كوريا ترسل وفدا إلى الولايات المتحدة بشأن قانون تخفيض التضخم

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سيزور وفد من المسؤولين الحكوميين الكوريين الجنوبيين الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع لنقل مخاوف سيول بشأن قانون أمريكي جديد يستثني المركبات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الحوافز الضريبية. وسوف يقوم الوفد المؤلف من عدد من كبار المسؤولين من وزارات الصناعة والمالية والشؤون الخارجية، بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الاثنين.وخلال الرحلة الطارئة، سيزور الوفد كلا من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ووزارتي الخزانة والتجارة، والكونغرس. ويخطط المسؤولون الحكوميون الكوريون لنقل مخاوف سيول وموقف صناعة السيارات المحلية من قانون تخفيض التضخم الأمريكي، وذلك في أثناء مناقشة الإجراءات العلاجية الممكنة.وتأتي هذه الزيارة وسط مخاوف متزايدة في كوريا الجنوبية بشأن القانون الأمريكي الجديد الذي وقعه الرئيس "جو بايدن" في وقت سابق من هذا الشهر.وكانت شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، بما في ذلك "هيون ديه موتور" و"كيا" قد استفادت سابقا من خصم ضريبة المركبات الكهربائية في السوق الأمريكية، لكن القانون الجديد لتخفيض التضخم يقلل من نطاق مثل هذه الإعانات الضريبية لتقتصر على مشتريات المركبات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية وتلك التي لديها بطاريات مصنوعة من مواد مستخرجة في أمريكا الشمالية.