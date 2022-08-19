كوريا تفوز بلقب بطولة كرة السلة الآسيوية للشباب

Photo : YONHAP News

فاز المنتخب الكوري بلقب بطولة كرة السلة الآسيوية للشباب تحت 18 عاما التي استضافتها إيران، بعد تغلبه على نظيره الياباني بـ77 نقطة مقابل 73 نقطة في المبارة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بلقب هذه البطولة منذ أن استطاعت الفوز به في بطولة عام 2000 التي استضافتها ماليزيا.وشهدت المباراة النهائية ندية وإثارة من جانب المنتخبين الكوري والياباني، حيث تفوقت كوريا في الفترتين الثانية والرابعة، فيما كانت الأفضلية لليابان في الفترتين الأولى والثالثة، إلا أن النتيجة النهائية كانت لصالح كوريا بفارق 4 نقاط، بفضل النقاط التي سجلها اللاعبان "لي هيه سول" و"لي جو يونغ" قبل حوالي دقيقة واحدة من انتهاء الفترة الرابعة من المباراة.