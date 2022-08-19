انخفاض حاد في قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي

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سجلت قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي انخفاضا قياسيا منذ بداية هذا العام، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق الكورية حوالي 1350 وون، في أثناء التداول اليوم، فيما شهد مؤشرا البورصة الرئيسيان كوسبي وكوسداك انخفاضا بنسبة أكثر من 2%.وقد بدأ التداول في سوق الصرف في كوريا بارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري بأكثر من 11 وون مقارنة بيوم التداول السابق، ثم استمر سعر صرف الدولار في الصعود ليصل إلى 1349.2 وون، مسجلا بذلك رقما قياسيا لهذا العام، وهو أيضا أعلى مستوياته منذ شهر أبريل من عام 2009.ويرجع السبب في انخفاض قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يستمر في رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أن يتم احتواء التضخم بالكامل.ومن جانبه، قال رئيس البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ" في مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز" للأنباء أول من أمس السبت، إنه من الصعب على كوريا الجنوبية التوقف عن رفع سعر الفائدة قبل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن كوريا سوف تستمر أيضا في رفع سعر الفائدة لفترة من الزمن.ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، شهد مؤشرا كوسبي وكوسداك في البورصة الكورية انخفاضا بنسبة أكثر من 2%، حيث انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 2.6% عن يوم التداول السابق ليصل إلى 2417.01 نقطة عند بداية التداول، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي.أما مؤشر كوسداك للشركات التكنولوجية فقد انخفض بنسبة 3.4% عن يوم التداول السابق ليصل إلى 775.33 نقطة عند بداية التداول اليوم، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ يوم التاسع عشر من يوليو الماضي.