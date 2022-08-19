أول اجتماع بين وزيري الاقتصاد الكوري والصيني منذ عامين

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وقّعت كوريا الجنوبية والصين على مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون في سلاسل التوريد في اجتماع عُقد أول من أمس السبت عبر الفيديو بين وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح "هي ليفينغ".وجاء عقد الاجتماع بين وزيريْ الاقتصاد الكوري والصيني لأول مرة منذ عامين وسط مساعي الولايات المتحدة لاستبعاد الصين من سلاسل التوريد الرئيسية.واتفق الوزيران على تشكيل لجنة استشارية مشتركة رفيعة المستوى ليتم من خلالها بحث القضايا المتعلقة بمشاكل سلاسل التوريد في الوقت المناسب.ويهدف تشكيل هذه اللجنة أيضا إلى منع حدوث سوء تفاهم بين البلدين بشأن سلاسل التوريد بشكل استباقي، وحل مشاكل سلاسل التوريد بشكل سريع.كما اتفق الوزيران الكوري والصيني في الرأي على ضرورة تنشيط التبادل الاقتصادي الذي بدأ يتباطأ بسبب جائحة كورونا، واتفقا أيضا على تنظيم حدث سنوي للتعاون الاقتصادي بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص بدءا من هذا العام، وتنشيط التبادل والتعاون بين الحكومات المركزية والمحلية في البلدين.وأعرب الوزير الكوري عن أمله في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، والذي يعاني من تدهور بسبب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية.وطالب الحكومة الصينية بدعم جهود كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة بوسان في عام 2030.وأكد الوزيران أن للاجتماع بينهما معنى خاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين سيول وبكين.