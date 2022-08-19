كوريا وبولندا توقعان صفقة عسكرية بقيمة 7.6 تريليون وون

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وقعت كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 7.6 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 5.76 مليار دولار مع بولندا لتصدير أسلحة إليها.وبموجب هذه الصفقة، ستقوم شركتا "هيون ديه روتيم" و"هان هوا ديفنس" الكوريتان بتصدير 180 دبابة من طراز "كي 2" و212 من مدافع هاوتزر من طراز "كي 9" إلى بولندا حتى عام 2025.وجاء توقيع هذه الصفقة كأول تنفيذ للصفقة العامة التي تم توقيعها بين البلدين يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير دبابات كورية إلى أوربا.وقال وزير الدفاع البولندي "ماريوش بلاشاك" إن بولندا وقعت على هذه الصفقة بالنظر إلى أن تعزيز القوات البرية والوحدات المدرعة والمدفعية أمر ضروري للدفاع عن أمنها.وتقضي الصفقة العامة التي تبلغ قيمتها حوالي 20 تريليون وون بأن تشتري بولندا من كوريا الجنوبية 980 من دبابات "كي 2"، و648 من مدافع هاوتزر "كي 9"، و48 من مقاتلات "إف إيه 50" الخفيفة.ومن جانبه، قال رئيس هيئة الاستحواذ الدفاعي "أوم دونغ هوان" إنه يفخر بأن كوريا الجنوبية ستلعب دورا في حماية ممتلكات وأرواح الشعب البولندي والحفاظ على السلام في بولندا.وتخطط الهيئة الكورية لتوسيع آفاق التعاون مع بولندا ليتم من خلاله التقدم إلى دول أخرى عن طريق إجراء بحوث مشتركة وإنتاج مشترك للأسلحة.