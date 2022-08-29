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الاقتصادية

مؤشر كوسبي يسجل أدنى مستوى له منذ شهر وسعر صرف الدولار يتجاوز 1,350 وون

Write: 2022-08-29 16:17:29

مؤشر كوسبي يسجل أدنى مستوى له منذ شهر وسعر صرف الدولار يتجاوز 1,350 وون

Photo : YONHAP News

سجل مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا (كوسبي) اليوم الاثنين أدنى مستوى له خلال شهر، كما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 1,350 وون، بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وخسر مؤشر "كوسبي" 54.14 نقطة، أو 2.18%، من قيمته اليوم الاثنين، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 2,426.89 نقطة.

وهذا أدنى مستوى للإغلاق منذ وصول المؤشر إلى مستوى 2,415.53 نقطة يوم 27 يوليو.

وجاء هذا التراجع بعد تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيرول باول" يوم الجمعة بأن رفع أسعار الفائدة سيستمر على الأرجح "لبعض الوقت".

كما انخفض مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية بمقدار 22.56 نقطة، أو 2.81% من قيمته، ليصل عند الإغلاق إلى 779.89 نقطة.

وعلى صعيد الصرف الأجنبي، تراجعت عملة الوون المحلية بمقدار 19.1 وون أمام الدولار، ليصل سعر صرف الدولار إلى 1,350.4 وون.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار 1,350 وون منذ أبريل من عام 2009.
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