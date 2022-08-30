تكلفة إعداد طاولة طقوس تشوسوك تقفز بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الماضي

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ارتفعت تكلفة إعداد مائدة طقوس الأجداد التي يتم إعدادها خلال عيد الحصاد الكوري التقليدي "تشوسوك"، والمعروفة باسم "تشا ريه"، بأكثر من ستة بالمائة مقارنة بالعام الماضي نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الغذائية.وتم نشر نتائج استطلاع أجراه مركز أبحاث الأسعار الكوري أمس الاثنين، حيث تم تحليل متوسط تكلفة حوالي 30 مادة غذائية توضع على طاولة الطقوس المنزلية، وتم جمع الأسعار من ثماني أسواق تقليدية في المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، فيما بين الجمعة والاثنين الماضيين.واتضح من نتائج التحليل أن الأسرة المكونة من أربعة أشخاص ستحتاج في المتوسط مبلغ 277 ألفا و940 وون لإقامة مائدة تشوسوك التذكارية لهذا العام، وهو ما يعد أعلى بنسبة 6.4% مقارنة بتكلفتها في عيد الحصاد في العام الماضي.وأشار المركز إلى أن 21 سلعة من بين 29 مادة غذائية شملها الاستطلاع قد شهدت ارتفاعا في أسعارها مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك السبانخ، التي قفز سعرها بأكثر من 23 بالمائة. وأرجع المركز أسباب هذا الارتفاع في أسعار تلك المواد الغذائية إلى الأمطار الغزيرة الأخيرة وموجات الحر، بالإضافة إلى التضخم.